ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛА ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 0,3%

14:11 19.07.2019 Прогнозные показатели по наполнению доходной части республиканского бюджета, доведенные Государственному таможенному комитету на первое полугодие 2019 года, выполнены на 100,3%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, на 1 июля 2019 г. сумма контролируемых ГТК платежей составила 4,3 млрд рублей, или 2 млрд долларов США в эквиваленте.