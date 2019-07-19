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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛА ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 0,3%
14:11 19.07.2019
Прогнозные показатели по наполнению доходной части республиканского бюджета, доведенные Государственному таможенному комитету на первое полугодие 2019 года, выполнены на 100,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, на 1 июля 2019 г. сумма контролируемых ГТК платежей составила 4,3 млрд рублей, или 2 млрд долларов США в эквиваленте.
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