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ЭКОНОМИКА РБ
ОЛЕГ ШВЕЦ НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА В ОАО «КЕРАМИН»
13:23 19.07.2019
Совет министров назначил заместителя министра архитектуры и строительства Олега Швеца представителем государства в органах управления ОАО «Керамин». Соответствующее постановление правительства №469 от 17 июля 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление принято в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 г. «О некоторых вопросах владельческого надзора».
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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