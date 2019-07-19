В первом полугодии 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 35,9 млн. тонн грузов, или 94,8% от объема грузов, перевезенных в первом полугодии 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот транспорта составил 15,6 млрд. тонно-километров, или 97,6% к уровню первого полугодия 2018 г.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2019 г. воспользовались 398,6 млн. человек, что по сравнению с первым полугодием 2018 г. составляет 104,5%.

Пассажирооборот транспорта составил 5 373,5 млн. пассажиро-километров, или 114,9% к уровню первого полугодия 2018 г.