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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СВЫШЕ 25 ТЫСЯЧ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
12:49 19.07.2019

За шесть месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 25344 субъекта хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 5547 юридических лиц и 19797 индивидуальных предпринимателей.

При этом в Брестской области зарегистрировано 481 юридическое лицо и 2610 индивидуальных предпринимателей; Витебской 379 юрлиц и 1792 ИП; Гомельской - 383 юрлица и 2258 ИП; Гродненской - 318 юрлиц и 2204 ИП; Минской - 896 юрлиц и 3310 ИП; Могилевской - 371 юрлицо и 1982 ИП; Минске - 2654 юрлица и 5641 ИП.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 65 юридических лиц.
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