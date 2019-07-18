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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ СТОЛИЦЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 4,9%
11:34 19.07.2019
Розничный товарооборот столицы в первом полугодии 2019 г. составил 7409,7 млн. рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,1% розничного товарооборота города, в первом полугодии 2019 г. составил 6898,5 млн. рублей, или 106,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2019 г. составил 665,5 млн. рублей, или 111,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В первом полугодии 2019 г. оптовый товарооборот составил 32 510,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,2% к уровню первого полугодия 2018 г.
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