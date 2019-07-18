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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
11:09 19.07.2019
Компания МТС прошла аудит по соответствию внутрикорпоративной системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015. Таким образом, мобильный оператор подтвердил соответствие этого показателя требованиям международных стандартов ISO.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, эксперты в сфере аудита проанализировали качество предоставления голосовых услуг, интернет-трафика, дополнительных сервисов, а также работу подразделений МТС, уровень обслуживания в офисах и контактном центре компании. По результатам проверки мобильный оператор получил заключение об успешном функционировании системы менеджмента качества.
Свой первый сертификат соответствия системы менеджмента качества компания МТС получила в 2007 году. Впоследствии мобильный оператор подтверждал его, продолжая работать над совершенствованием системы управления. В июне 2018 г. компания прошла аудит, соответствующий возросшим требованиям новой версии СТБ ISO 9001-2015, и получила соответствующий сертификат.
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