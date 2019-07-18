В первом полугодии 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 8274,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, в том числе промпроизводство в горнодобывающей промышленности выросло на 0,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 3,2%.

В то же время объем производства в обрабатывающей промышленности сократился на 5,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом –на 0,1%.