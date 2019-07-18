Экономическим судом Минска 28 марта рассмотрены по существу заявленные требования ОАО «Лесохимик» к ОАО «Борисовский завод полимерной тары» о признании недействительными решения общего собрания акционеров по первому и второму вопросам повестки дня, оформленные протоколом №2 от 08.07.2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, поводом для обращения в суд с исковым заявлением послужило незаконное принятие решения общего собрания акционеров ОАО «Борисовский завод полимерной тары». По мнению истца, ответчиком допущено злоупотребление правом по отношению к истцу. Оспариваемым решением внесены существенные изменения в устав, касающиеся состава наблюдательного совета общества (численный состав увеличен с 7 до 13 человек), круга полномочий наблюдательного совета (практически все полномочия были упразднены), а также полномочий общего собрания акционеров ответчика.

В ходе судебного разбирательства ответчик заявленные исковые требования не признал, считает, что при принятии решения общего собрания акционеров были соблюдены все требования законодательства. Порядок созыва общего собрания акционеров был соблюден. Полномочия наблюдательного совета и каждого его члена были действительными. По мнению ответчика, истцом не представлено суду доказательств, что собрание проводилось не по адресу, а в другом месте. Кроме того, указание истца в иске на то, что он не смог отыскать помещение, в котором проводилось собрание, свидетельствует о том, что он по своей вине не смог принять участие в собрании и реализовать свое право на управление обществом.

Заслушав лиц, участвующих в деле, пояснения специалистов, допросив свидетелей, оценив представленные доказательства, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.

Постановлением апелляционной инстанции от 23 мая 2019 года решение экономического суда Минска от 28 марта 2019 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» - без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.