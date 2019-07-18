ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 0,7%

09:30 19.07.2019 Согласно первой оценке, объем ВРП столицы в первом полугодии 2019 года в текущих ценах составил 17,2 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, в сопоставимых ценах ВРП столицы вырос в первом полугодии текущего года на 0,7% к уровню первого полугодия 2018 г.