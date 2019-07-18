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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 0,7%
09:30 19.07.2019
Согласно первой оценке, объем ВРП столицы в первом полугодии 2019 года в текущих ценах составил 17,2 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, в сопоставимых ценах ВРП столицы вырос в первом полугодии текущего года на 0,7% к уровню первого полугодия 2018 г.
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