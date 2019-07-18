МВД предупреждает о появившемся новом способе изъятия денег с банковских карт – фишинг через Viber.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, преступная схема используется старая: тот же самый фишинг, только через системы обмена мгновенными сообщениями. От имени одного из белорусских банков пользователям Viber рассылается информация примерно следующего содержания: «Уважаемый клиент! Сообщаем, что в связи с участившимися случаями мошенничества по требованию службы безопасности Ваша карта заблокирована на неопределенный срок. Баланс 0,01 BYN. Для разблокировки Вам необходимо пройти процедуру идентификации. Обратитесь в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber».

В разных случаях формулировки могут немного отличаться, однако общий посыл всегда один и тот же – побудить перейти по прикрепленной к сообщению ссылке. Если кликнуть по ней, откроется страница с формой, которую необходимо заполнить якобы для восстановления доступа к счету и подтверждения личности его владельца. Таким образом держатели карт собственноручно предоставляют мошенникам сведения, позволяющие похитить деньги.

Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Владимир Зайцев подчеркнул, что настороженность должна вызывать любая попытка сбора персональных данных. Банки могут контактировать с клиентами в Viber, однако никогда не запрашивают реквизиты карт, номера телефонов, коды из SMS-уведомлений или другую личную информацию. Финансовые учреждения и так располагают всеми необходимыми сведениями с момента заключения договора на обслуживание.

«Если вы получили сомнительное сообщение от банка в Viber, ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам и не вводите никакие данные в предложенные вам анкеты. Проверьте баланс своей карты через банкомат, инфокиоск, мобильный или интернет-банкинг. В случае, если там действительно нет денег, незамедлительно сообщите об этом в службу безопасности банка», – отметил В. зайцев.

Он обратил внимание, что под видом документов или мультимедийного контента злоумышленники также могут прислать по Viber материалы, способные заразить систему вредоносным ПО. Действуют те же механизмы, что и при спам-рассылке на e-mail.