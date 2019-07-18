Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси приступило к проведению стратегической экологической оценки (СЭО) проекта «Стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года», известной также как «Водная стратегия-2030».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, оценку проекта стратегии будет проводить специально созданная группа национальных экспертов, в состав которой вошли опытные специалисты в области управления водными ресурсами, здравоохранения, геологии, гидрогеологии, ландшафтов и землепользования, биоразнообразия, качества воздуха и изменения климата и социально-экономических вопросов.

В июле 2019 г. группа начала определение сферы охвата СЭО, включая описание ключевых вопросов в сфере охраны окружающей среды и здоровья населения, затрагиваемых проектом «Водной стратегии-2030», а также анализ потенциально возможных трансграничных воздействий. На следующих этапах будет проведен стратегический целевой анализ, проведена оценка вероятных последствий, рассмотрены альтернативы и разработаны рекомендации, направленные на предотвращение и минимизацию возможных отрицательных последствий реализации стратегии. Подготовка Экологического доклада по СЭО, а также подготовка окончательной версии «Водной стратегии-2030» с учетом рекомендаций СЭО запланирована на начало 2020 года.

СЭО является международно признанным инструментом зеленой экономики, позволяющим оптимизировать процессы государственного планирования в различных секторах экономики, в том числе в сфере управления водными ресурсами. Оценка помогает предотвратить возможные негативные последствия воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения. В международном праве положения проведения СЭО закреплены в Протоколе Европейской экономической комиссии ООН по СЭО, а также в Директиве Европейского союза о СЭО. С 2017 года проведение СЭО является обязательной процедурой при разработке большинства государственных стратегий и программ Беларуси (закон «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»).

Техническую и организационную помощь Беларуси в реализации пилотного проекта оказывает ЕЭК ООН при финансировании Европейского союза в рамках программы «Водная инициатива Европейского союза Плюс». ЕЭК ООН окажет методологическую помощь национальным специалистам в проведении СЭО, а также проведет ряд семинаров и тренингов по практическому применению СЭО для представителей государственных органов управления и общественности, опираясь на нормы международного права и примеры надлежащей практики их применения.

«Мы направляем значительное количество финансовых и людских ресурсов на создание, совершенствование и использование природоохранного законодательства. Стоящие перед нами задачи носят глобальный характер, поэтому международный и европейский опыт решения общих проблем для нас очень важен», - отметила начальник отдела международного сотрудничества Минприроды Лариса Лукина.

Одним из ожидаемых результатов совместного пилотного проекта является подготовка отчета о соответствиях и различиях требований национального законодательства по СЭО с положениями Протокола по СЭО. Данная оценка в будущем может стать дополнительным источником информации при рассмотрении вопроса о возможном присоединении к Протоколу по СЭО.

Протокол по стратегической экологической оценке требует от своих Сторон оценки возможных экологических последствий их официальных проектов планов и программ. СЭО проводится на более ранней стадии процесса принятия решений, чем проектная ОВОС, и рассматривается как ключевой инструмент для устойчивого развития. Благодаря СЭО планы развития в ключевых секторах, таких как энергетика, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, управление отходами, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, могут быть эффективно разработаны с учетом фактора экологии и здравоохранения. В частности, СЭО позволяет выявлять наиболее устойчивые и экономически эффективные альтернативы стратегического развития для зеленого экономического роста, адаптации к изменению климата, привлечения новых инвестиций и охраны окружающей среды.

Протокол по СЭО призывает к активному вовлечению общественности, что ведет к улучшению системы управления, и способствует трансграничному сотрудничеству.