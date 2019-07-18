Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») выпустила на линию первую машину из партии карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», которые поступают на предприятие в рамках договора, подписанного в июне на XXVI Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг».

«Обновление парка технологического автотранспорта является одним из важных направлений программы капитальных вложений на наших горнодобывающих предприятиях. Приобретение новых карьерных самосвалов позволит увеличить добычу и объем вскрышных работ», – отметил генеральный директор «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк после подписания договора с официальным представителем ОАО «БЕЛАЗ» – ООО «БЕЛАЗ-24» на «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», приступивший к работе БЕЛАЗ-75306 – это первый карьерный самосвал из запланированной поставки. Всего угольная компания «Южный Кузбасс» получит 8 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн и 3 – грузоподъемностью 130 тонн.

«В течение июля будут запущены в работу еще четыре новых самосвала: в настоящее время на монтажной площадке еще два 220-тонника и два 130-тонника. Ввод в эксплуатацию дополнительной техники позволит безаварийно и планомерно вести горные работы, повышать производительность труда», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Техника оснащена надежными двигателями Cummins, централизованной системой смазки и подогревателем охлаждающей жидкости для стабильной работы в зимний период. Система контроля загрузки и уровня топлива позволяет более эффективно использовать технику, а устройство сигнализации приближения высоковольтной линии, система пожаротушения и телеметрическая система контроля давления в шинах значительно повышает уровень безопасности. В кабине для комфортной работы водителя предусмотрены кондиционер, камера видеообзора и жидкокристаллический монитор, куда выводятся все необходимые данные. В автомобилях также используется внедренная в «Южном Кузбассе» система диспетчеризации «АСД-Карьер», которая позволяет не только повысить безопасность и эффективность труда, но и вести учет производственных процессов.