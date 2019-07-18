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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СЕМИНАРЕ ПРООН ПО ВОПРОСАМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
16:23 18.07.2019
Семинар на тему «Международные подходы и практики стимулирования местного экономического развития» прошел 16 июля в Минском образовательном центре им. Йоханеса Рау в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», реализуемого ПРООН в Беларуси и Министерством экономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе семинара участникам-представителям 12 пилотных районов проекта были представлены международные методологии местного экономического развития, успешно используемые в практике планирования и управления территориями (территориально ориентированное развитие, региональные инновационные системы, местное экономическое развитие и расширение занятости, оптимизация бизнес-процессов и производственных систем).
Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич отметил высокую актуальность темы мероприятий.
«Опыт многих стран показывает, что успех местного экономического развития в значительной степени зависит от эффективной региональной политики, создающей благоприятную экосреду для развития потенциала территории, ее конкурентных преимуществ, инновационной и предпринимательской инициативы», – подчеркнул он.
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