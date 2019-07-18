Семинар на тему «Международные подходы и практики стимулирования местного экономического развития» прошел 16 июля в Минском образовательном центре им. Йоханеса Рау в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», реализуемого ПРООН в Беларуси и Министерством экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе семинара участникам-представителям 12 пилотных районов проекта были представлены международные методологии местного экономического развития, успешно используемые в практике планирования и управления территориями (территориально ориентированное развитие, региональные инновационные системы, местное экономическое развитие и расширение занятости, оптимизация бизнес-процессов и производственных систем).

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич отметил высокую актуальность темы мероприятий.

«Опыт многих стран показывает, что успех местного экономического развития в значительной степени зависит от эффективной региональной политики, создающей благоприятную экосреду для развития потенциала территории, ее конкурентных преимуществ, инновационной и предпринимательской инициативы», – подчеркнул он.