ГУ «Беллесозащита» рассказало, какие правила следует соблюдать при сборе дикорастущих ягод, в том числе черники, в лесах, загрязненных радионуклидами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в организации, ягоды следует собирать в лесных кварталах, которые «загрязнены» в наименьшей степени - с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 2 Ки/км2.

Ягоды лучше собирать на возвышенных, более сухих участках, в лиственных лесах или в смешанных с лиственными породами сосновых лесах. Содержание цезия-137 в ягодах, как правило, будет больше во влажных условиях произрастания, в чисто сосновых насаждениях.

Собранные ягоды обязательно проверить на содержание радионуклида цезий-137, чтобы убедиться, что его удельная активность менее допустимого уровня – 185 Бк/кг согласно РДУ-99. Проверять ягоды следует в аккредитованных (аттестованных) подразделениях радиационного контроля.

Собранные ягоды перед употреблением необходимо обязательно очистить от прилипших частиц лесной подстилки, мха, почвы и несколько раз промыть в проточной воде.

Информацию о плотности загрязнения в лесных кварталах лесничеств можно узнать на официальных сайтах лесхозов, перечень лесхозов с территориями лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения приведен на сайте ГУ «Беллесозащита».