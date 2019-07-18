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ЭКОНОМИКА РБ
АДВОКАТЫ В ТЕЧЕНИЕ ИЮЛЯ ВЫСТУПЯТ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ НОВЕЛЛ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
15:40 18.07.2019
В течение июля адвокаты выступят в трудовых коллективах предприятий и организаций с разъяснениями новелл Трудового кодекса Беларуси, сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате.
Там напомнили, что Палатой представителей Национального собрания Беларуси принят, а Советом Республики одобрен проект закона, согласно которому вносятся изменения в Трудовой кодекс.
Данные изменения вступят в силу через шесть месяцев после их официального опубликования. В Трудовом кодексе появится глава, которая предусматривает особенности регулирования трудовых отношений, основанных на контракте.
Изменения предусматривают ряд гарантий трудовых прав работников, а также подробно прописывают алгоритм действий нанимателя. Изменения претерпят 160 статей, Кодекс обновится примерно на 40%.
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