Министерство здравоохранения продолжает работу по обеспечению перехода отрасли на новую систему оплаты труда с 1 января 2020 года.

Как сообщается на сайте Минздрава, разработанные проекты постановлений Министерства здравоохранения по новой оплате труда предполагают значительное уменьшение количества действующих в настоящее время наименований выплат.

В настоящее время в здравоохранении предусмотрены более 50 наименований выплат (повышения, надбавки и доплаты).

Предлагается оптимизировать их количество до 13 (9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты).

Сумма заработной платы каждого работника при введении новой системы оплаты труда не уменьшится.

Будет осуществлено объединение многочисленных выплат в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте.

Специалистами Министерства здравоохранения, главных управлений здравоохранения облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома совместно с профсоюзами начато проведение разъяснительной работы для всех категорий работников здравоохранения по введению новой системы оплаты труда.

Минздрав также продолжит работу по повышению заработной платы работникам отрасли.

Согласно указу №27 от 18.01.2019 г. «Об оплате труда работников бюджетных организаций» с 2020 года для работников бюджетных организаций здравоохранения наряду с другими бюджетными отраслями вводится новая система оплаты труда.

Основные изменения заключаются в следующем:

тарифная ставка первого разряда (36,4 руб.) заменяется на базовую ставку (180 руб.);

вместо 27-размерной единой тарифной сетки вводится 18-разрядная (новая тарифная сетка предусматривает тарификацию должностей: врачей – с 7 по 11 тарифные разряды (7, 8, 9, 10 ,11 тарифные разряды); средних медработников – с 3 по 6 тарифные разряды (3, 4, 5, 6 тарифные разряды));

четкое разграничение полномочий правительства Беларуси, республиканских органов управления и бюджетных организаций в определении условий оплаты труда, установлении стимулирующих надбавок и стимулирующих доплат.

Зарплата работников бюджетных организаций будет состоять из: оклада, стимулирующих (надбавки, премии) выплат, компенсирующих (доплаты) выплат.

Оклад работника с 2020 года будет рассчитываться по следующей формуле: базовая ставка × коэффициент тарифного разряда по должности (профессии) (кратный размер базовой ставки).

Размер базовой ставки будет определяться ежегодно с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития страны.

Надбавка за стаж работы в бюджетных организациях будет зависеть от стажа работы сотрудника в бюджетных организациях: до 5 лет - 10%; от 5 до 10 лет - 15%; от 10 до 15 лет - 20%; от 15 лет и выше - 30% и определяется по формуле: базовая ставка × размер надбавки (%).

Премирование работников будет производиться из средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах, в размере 5% от суммы окладов работников.

Кроме премирования, входящего в структуру заработной платы, бюджетникам будут производиться выплаты, не связанные с оплатой их труда: зарплата (в том числе доплаты, надбавки и премии) + единовременная выплата на оздоровление + материальная помощь.

Работникам в соответствии с нормативными документами президента и правительства Беларуси будут производиться следующие надбавки и доплаты: надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплата за ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в праздники, праздничные, выходные дни, а также за работу с вредными или в опасных условиях труда.

Единовременная выплата на оздоровление будет осуществляться, как правило, при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада работника.

Материальная помощь будет оказываться, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями с направлением на эти цели средств в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников.

Конкретные размеры премий, единовременных выплат на оздоровление и матпомощи, а также порядок и условия их выплаты будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций.

При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной зарплаты (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

При исчислении размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда в соответствии с Указом №27, будет учитываться заработная плата, начисленная работнику в соответствии с условиями оплаты труда, предусмотренными трудовым договором (контрактом) за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени (тарифная ставка, тарифный оклад, повышения тарифной ставки, тарифного оклада, надбавки и доплаты в размерах, установленных законодательством (нанимателем), кроме доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни, премия в усредненных размерах, установленных законодательством для данного вида бюджетных организаций.