ЭКОНОМИКА РБ

ФИЛИАЛ «ЗАВОД ХИМВОЛОКНО» ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ПОСТАВИЛ НА ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ

14:27 18.07.2019 В филиале «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» разработан и поставлен на производство новый вид продукции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь завод производит материал полимерный композиционный термопластичный «Гроднамид ПА6-Л-СШ30ПW-1».