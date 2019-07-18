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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЛИАЛ «ЗАВОД ХИМВОЛОКНО» ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ПОСТАВИЛ НА ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ
14:27 18.07.2019
В филиале «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» разработан и поставлен на производство новый вид продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь завод производит материал полимерный композиционный термопластичный «Гроднамид ПА6-Л-СШ30ПW-1».
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