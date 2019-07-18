За январь-май 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска составила 9,8%, рентабельность продаж – 7,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом комитете Минска, дебиторская задолженность на 1 июня 2019 г. составила 15,3 млрд руб., в том числе просроченная – 2,3 млрд руб., или 15% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2019 г. составила 15,7 млрд руб., в том числе просроченная – 1,1 млрд руб., или 6,9% от общего объема кредиторской задолженности.