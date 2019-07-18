ЭКОНОМИКА РБ

НОВАЯ АЗС «БЕЛОРУСНЕФТИ» ПОЯВИЛАСЬ В ВИТЕБСКЕ

13:35 18.07.2019 Новая АЗС №78 «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукта» появилась в Первомайском районе Витебска, где находится большинство промышленных предприятий города. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПО «Белорруснефть», новый объект обеспечит максимально комфортный сервис для посетителей. Заправка получилась многофункциональной: все виды топлива и станция для зарядки электромобилей, детский уголок и блюда национальной кухни. В сутки комплекс способен обслужить более 250 заправок. На АЗС оборудована и станция зарядки электромобилей мощностью 100 кВт.