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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ АЗС «БЕЛОРУСНЕФТИ» ПОЯВИЛАСЬ В ВИТЕБСКЕ
13:35 18.07.2019
Новая АЗС №78 «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукта» появилась в Первомайском районе Витебска, где находится большинство промышленных предприятий города.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПО «Белорруснефть», новый объект обеспечит максимально комфортный сервис для посетителей. Заправка получилась многофункциональной: все виды топлива и станция для зарядки электромобилей, детский уголок и блюда национальной кухни.
В сутки комплекс способен обслужить более 250 заправок.
На АЗС оборудована и станция зарядки электромобилей мощностью 100 кВт.
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