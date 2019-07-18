Розничный товарооборот в первом полугодии 2019 г. составил 23,4 млрд. рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,7 рубля против 12,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота республики, в первом полугодии 2019 г. составил 21,2 млрд. рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2019 г. составил 1,4 млрд. рублей, или 106,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В первом полугодии 2019 г. оптовый товарооборот составил 47,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню первого полугодия 2018 г.