Движение пассажирского транспорта по столичному просп. Победителей изменится 21 июля с 8.20 до 11.00 в связи с проведением соревнований «Альфа-Банк Минск Триатлон 2019».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в работу маршрутов городского пассажирского транспорта вносятся изменения (с выполнением всех остановочных пунктов, если не указано иное):

движение автобусов маршрута №1 со стороны ж/д вокзала организуется по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, ул. Нарочанской, от ДС Веснянка – без изменений;

движение автобусов №119С со стороны ж/д вокзала организуется по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, МКАД, просп. Победителей с выполнением на изменяемом участке ОП «Романовская Слобода», «ст.м Фрунзенская», «Тимирязева», «2-я городская детская больница», в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов №69 со стороны ж/д вокзала организуется по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская, Слобода, Кальварийская, Тимирязева, просп. Пушкина и далее по маршруту, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов маршрута №№29, 1002-ТК, 1412-ТК в направлении просп. Пушкина организуется по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленский тракт, ул. Нововиленская, Орловская и далее по маршрутам, в обратном направлении – по ул. Орловской, просп. Победителей, ул. Немига, М. Богдановича, просп. Машерова и далее по маршрутам;

движение автобусов №44, №136, в направлении Ждановичи организуется по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленский тракт, ул. Нововиленская, Орловская, Тимирязева, автодороге Р28, в обратном направлении – в аг. Ждановичи по ул. Парковой, далее по просп. Победителей, ул. Немига, М. Богдановича, просп. Машерова и далее по маршруту;

движение автобусов №91 организуется до ДС Веснянка со следованием от ул. М. Богдановича по ул. Немига, Романовская, Слобода, Кальварийская, Тимирязева, ул. Нарочанской, в обратном направлении - по ул. Нарочанской, просп. Победителей, ул. М. Богдановича и далее по маршруту;

движение автобусов №133 в направлении ДС Веснянка организуется по ул. Орловской, ул. Тимирязева, Нарочанская, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов маршрута №11 в направлении ДС Веснянка организуется по просп. Пушкина, ул. Тимирязева, Нарочанская, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов маршрута №73 от ул. Московской организуется по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и далее по маршруту, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов №163 от ул. Московской организуется по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Притыцкого, Бельского, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов маршрутов №№76Э, 89Э, 1097-ТК в направлении ТЦ Ждановичи организуется по ул. Орловской, ул. Тимирязева, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов №190Э со стороны Вокзала сокращается до ОП «Ст. Ждановичи», в обратном направлении движение маршрута организуется в аг. Ждановичи по ул. Парковой (без выполнения ОП «Парковая»), ул. Полевой, МКАД, ул. Тимирязева и далее по маршруту;

движение автобусов маршрута №1051-ТК в направлении Ждановичи организуется по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленский тракт, ул. Нововиленская, Орловская, Тимирязева, Мястровской и далее по маршруту, в обратном направлении – по ул. Мястровской, Тимирязева, Нарочанской, просп. Победителей, ул. Немига, М. Богдановича, просп. Машерова и далее по маршруту;

движение автобусов экспрессного маршрута №1056-ТК организуется по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Мястровская, Княгининская, Тимирязева, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов экспрессного маршрута №1073-ТК от ул. Немига организуется по ул. Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов экспрессного маршрута №1107-ТК от ул. Немига организуется по ул. Романовская Слобода, Кальварийская и далее по маршруту, в обратном направлении – без изменений;

движение автобусов экспрессного маршрута №1119-ТК организуется по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, автодороге Р28, в обратном направлении – без изменений;

движение троллейбусов маршрута №№10, 39, 77 сокращаются со стороны просп. Пушкина до ОП «2-е кольцо» с разворотом правыми поворотами по кварталу ул. Орловской, просп. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева, затем по просп. Пушкина и далее по маршрутам.