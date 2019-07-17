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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «СПАРТАК» ОТКРЫЛСЯ В БУДА-КОШЕЛЕВО
11:49 18.07.2019
Новый фирменный магазин кондитерской фабрики «Спартак» с 17 июля начал свою работу в Буда-Кошелево (ул.Головачева, 7).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», магазин работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 9 до 18:00.
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