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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ НА 8,2%
11:19 18.07.2019
В первом полугодии 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 203,9 млн. тонн грузов, или 91,8% к первому полугодию 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 63,1 млрд. тонно-километров, или 92,4% к соответствующему периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2019 г. воспользовалось 983,2 млн. человек, или 100,1% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 12 721,2 млн. пассажиро-километров, или 105,3% к уровню первого полугодия 2018 г.
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