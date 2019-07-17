ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ НА 8,2%
11:19 18.07.2019

В первом полугодии 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 203,9 млн. тонн грузов, или 91,8% к первому полугодию 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 63,1 млрд. тонно-километров, или 92,4% к соответствующему периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2019 г. воспользовалось 983,2 млн. человек, или 100,1% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 12 721,2 млн. пассажиро-километров, или 105,3% к уровню первого полугодия 2018 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2019
валюта курс
EUR 2.2787
USD 2.0341
RUB 3.2311
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2787 -0.006
USD 2.0341 +0.0032
RUB 3.2311 -0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2820
USD 2.0280 2.0320
RUB 3.2200 3.2320
подробнее

Конвертация в банках
на 18.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1260
EUR/RUB 70.5000 71.0000
USD/RUB 62.8000 63.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте