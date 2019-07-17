Комитет «Гомельоблимущество» на электронные торги 8 августа 2019 года выставляет семь объектов недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, со снижением цены до 80% можно купить кирпичный гараж в Гомеле и за базовую величину – объекты в Петриковском Светлогорском, Жлобинском и Речицком районах.

Выставленный кирпичный гараж площадью 43,2 кв. м, расположен по адресу: Гомель, ул. Незалежности, 1В. Начальная цена снижена на 80% и составляет 1 989 рублей. Кирпичный гараж в Рогачеве, ул. Южная, д.22Б, площадью 368 кв. м выставляется с начальной ценой 27 150 рублей. (также понижена на 80%).

Также к продаже предложены: комплекс зданий физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения в д. Лучицы Петриковского района, три кирпичных капитальных строения в Светлогорском, Жлобинском и Речицком районах, которые можно приобрести за базовую величину.

В аг. Неглюбка Ветковского района на продажу выставлено здание ткацкого цеха (228,2 кв. м), которое можно использовать под размещение социальных, административно-бытовых, производственных и торговых объектов, а также для размещения жилых помещений.