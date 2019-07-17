В первом полугодии 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 55,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,1%, в обрабатывающей промышленности – 100,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,2%.