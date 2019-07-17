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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ 55,6 МЛРД РУБЛЕЙ
10:26 18.07.2019
В первом полугодии 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 55,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню первого полугодия 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,1%, в обрабатывающей промышленности – 100,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,2%.
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