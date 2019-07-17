ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Белмастрой готовы перевести сотрудничество в практическую плоскость. Соответствующая договоренность достигнута 17 июля по итогам визита в центральный офис БУТБ директора совместной белорусско-венгерской компании ОАО «Белмастрой» Рудольфа Матушека.

По словам венгерского бизнесмена, он уже получил необходимый объем теоретических знаний о биржевой торговле и хотел бы начать применять их на практике.

«Прежде всего меня интересуют белорусские строительные материалы, которые наша компания могла бы поставлять на рынок Венгрии и, возможно, соседних государств. Мне известно, что у вас есть отдельная секция, на которой представлены исключительно товары для строительной отрасли, а именно цемент и щебень. Эта продукция востребована в Венгрии и при наличии необходимых сертификатов качества, скорее всего, будет пользоваться значительным спросом у венгерских строительных компаний. Не менее перспективными позициями, на мой взгляд, также являются блоки из ячеистого бетона, керамическая плитка и кирпичи, которые уже реализовывались в страны ЕС через биржу. Для начала работы на электронных площадках биржи мне не хватает опыта участия в торгах, поэтому одна из целей моего визита — детально изучить практические аспекты функционирования биржевых программных комплексов и научиться эффективно использовать эти инструменты», отметил Рудольф Матушек.

Как сообщает сайт БУТБ, помимо экспорта белорусских строительных материалов, стороны также обсудили возможность применения биржевого механизма при организации поставок в Венгрию пилопродукции, изделий из черных и цветных металлов, рапсового масла и других товаров, которые в настоящее время закупаются в других странах или в Республике Беларусь, но через посредников. В этой связи представители БУТБ выразили готовность составить перечень высоколиквидных товаров, которые могли бы быть интересны венгерскому бизнесу, и привлечь на биржевые торги их производителей или первых поставщиков.