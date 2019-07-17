Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси в первом полугодии 2019 года в текущих ценах составил 60,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.