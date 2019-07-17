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ЭКОНОМИКА РБ


ВВП БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 0,9%
09:26 18.07.2019

Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси в первом полугодии 2019 года в текущих ценах составил 60,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.
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