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ЭКОНОМИКА РБ


БАЗА ОТДЫХА «ЗОЛОВО» ПЛАНИРУЕТ СЭКОНОМИТЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 30 ТОНН У.Т. ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ КОТЛОАГРЕГАТОВ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
17:58 17.07.2019

До недавнего времени тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения здания столовой и здания для отдыхающих на базе отдыха «Золово» Национального парка «Браславские озера» вырабатывалась котлами самодельного производства, использующими отходы от местного производства деревообработки. КПД данных котлоагрегатов был очень низким.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, согласно плану мероприятий по энергосбережению на 2019 год запланирована замена данных котлов. Во втором квартале 2019 г. произведена замена двух котлов с низким КПД на более энергоэффективные.

Котлоагрегат, установленный в здании для отдыхающих, производства фирмы IRLEH и используется для нужд отопления. Котел пиролезного типа, работает на дровах, и при правильной эксплуатации одной загрузки достаточно от 8 до 12 часов горения. Котлоагрегат оснащен программатором и вентилятором наддува, что является безопасным при его эксплуатации (при отключении электроэнергии горение прекращается).

Также котлоагрегат, установленный в здании столовой, типа КС-ТГ-15 (вид топлива – дрова). Используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.

За 6 месяцев отопительного сезона планируется экономия топлива 30 т у.т. Экономия в 2019 году планируется 15 т у.т. Капиталовложение составляет – 11040 руб. Простой срок окупаемости - 1 год.
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