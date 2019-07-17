|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БАЗА ОТДЫХА «ЗОЛОВО» ПЛАНИРУЕТ СЭКОНОМИТЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 30 ТОНН У.Т. ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ КОТЛОАГРЕГАТОВ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
17:58 17.07.2019
До недавнего времени тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения здания столовой и здания для отдыхающих на базе отдыха «Золово» Национального парка «Браславские озера» вырабатывалась котлами самодельного производства, использующими отходы от местного производства деревообработки. КПД данных котлоагрегатов был очень низким.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, согласно плану мероприятий по энергосбережению на 2019 год запланирована замена данных котлов. Во втором квартале 2019 г. произведена замена двух котлов с низким КПД на более энергоэффективные.
Котлоагрегат, установленный в здании для отдыхающих, производства фирмы IRLEH и используется для нужд отопления. Котел пиролезного типа, работает на дровах, и при правильной эксплуатации одной загрузки достаточно от 8 до 12 часов горения. Котлоагрегат оснащен программатором и вентилятором наддува, что является безопасным при его эксплуатации (при отключении электроэнергии горение прекращается).
Также котлоагрегат, установленный в здании столовой, типа КС-ТГ-15 (вид топлива – дрова). Используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.
За 6 месяцев отопительного сезона планируется экономия топлива 30 т у.т. Экономия в 2019 году планируется 15 т у.т. Капиталовложение составляет – 11040 руб. Простой срок окупаемости - 1 год.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2019
Курсы в банках
на 17.07.2019
Конвертация в банках
на 17.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте