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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПРОШЛО БОЛЕЕ 4 МЛН ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
17:50 17.07.2019
Ежесуточно белорусские таможенники оформляют порядка 6 тысяч грузовых автомобилей, каждый час – 250 автопоездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, всего в первом полугодии 2019 года через таможенную границу ЕАЭС проследовало более четырех миллионов транспортных средств: около 1,1 млн грузовых, порядка 3 млн легковых, около 100 тыс. автобусов.
Следует отметить, что количество перемещаемых железнодорожных составов также возросло на 5,7% и составило 45 тыс. единиц.
Информатизация деятельности белорусской таможни, переход на автоматизацию таможенных операций, введение принципа «одного окна», совершенствование базы технических средств таможенного контроля, а также инфраструктуры пунктов пропуска позволяют эффективно работать таможенникам в условиях постоянно растущих транспортных и товаропотоков.
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