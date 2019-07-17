Ежесуточно белорусские таможенники оформляют порядка 6 тысяч грузовых автомобилей, каждый час – 250 автопоездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, всего в первом полугодии 2019 года через таможенную границу ЕАЭС проследовало более четырех миллионов транспортных средств: около 1,1 млн грузовых, порядка 3 млн легковых, около 100 тыс. автобусов.

Следует отметить, что количество перемещаемых железнодорожных составов также возросло на 5,7% и составило 45 тыс. единиц.

Информатизация деятельности белорусской таможни, переход на автоматизацию таможенных операций, введение принципа «одного окна», совершенствование базы технических средств таможенного контроля, а также инфраструктуры пунктов пропуска позволяют эффективно работать таможенникам в условиях постоянно растущих транспортных и товаропотоков.