День молодежного бренда прошел впервые 12 июля на Славянском базаре в Витебске. Ассоциация «БелБренд» вручила награды бренд-лидерам, которые были определены по итогам республиканского социологического исследования «Молодежный бренд».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», бренд-лидером среди производителей обуви — ООО «УКХ «Белорусская обувная компания «Марко», бренд-лидер в категории «Одежда» — ОАО «Свiтанак» Жодино.

Последние пять лет ООО «УКХ «Белорусская обувная компания «Марко» работает над тем, чтобы быть интересными и для молодежи, в основном это касается спортивной обуви. При разработке моделей изучаются тренды, которые сегодня присутствуют в спортивной, мужской, женской и детской обуви. Без учета современной моды и мнений молодежи продвигать бренд невозможно. На ближайшие 2-3 года крупнейший белорусский производитель планирует перейти к тому, чтобы 50% производства обуви составляла молодежная линейка.

Много внимания молодежи уделяется и в самой компании. За молодыми кадрами закреплены опытные профессионалы, на базе предприятия открыта кафедра Витебского технологического университета, что позволяет всем сотрудникам, в том числе и новичкам, пройти переквалификацию.

У руководства компании есть четкое понимание о необходимости формирования корпоративной культуры у молодежи, так как это — костяк коллектива, который будет создавать будущее компании.

Исследование ежегодно проводится Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» и Молодежной лабораторией социологических исследований ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» с целью изучения популярности белорусских и зарубежных брендов и производителей в молодежной среде, отношения молодежи к контрафактной продукции и нелегальной торговле.