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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПОЛЯ
16:44 17.07.2019
ОАО «Гомсельмаш» приняло участие в сельскохозяйственной выставке – «Всероссийский день поля» – которая прошла 10-12 июля в ленинградской области России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дилер «Гомсельмаша» на территории Ленинградской области ТД «Агромарка» представил лучшие образцы белорусской сельхозтехники, демонстрация которой проходила в реальных полевых условиях – на специализированных площадках и в рабочем режиме.
Участники и гости Дня Поля в течение двух дней могли не только продемонстрировать свои передовые достижения, но и ознакомиться с лучшими образцами техники своих коллег, обменяться опытом, наметить перспективы сотрудничества, договориться о контрактах с потенциальными покупателями.
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