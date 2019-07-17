ОАО «Гомсельмаш» приняло участие в сельскохозяйственной выставке – «Всероссийский день поля» – которая прошла 10-12 июля в ленинградской области России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дилер «Гомсельмаша» на территории Ленинградской области ТД «Агромарка» представил лучшие образцы белорусской сельхозтехники, демонстрация которой проходила в реальных полевых условиях – на специализированных площадках и в рабочем режиме.

Участники и гости Дня Поля в течение двух дней могли не только продемонстрировать свои передовые достижения, но и ознакомиться с лучшими образцами техники своих коллег, обменяться опытом, наметить перспективы сотрудничества, договориться о контрактах с потенциальными покупателями.