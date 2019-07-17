Министерство финансов Беларуси (приказ №237 от 11 июля 2019 года) приняло решение о прекращении с 1 июля 2019 г. действия специального разрешения (лицензии) №02200/1401-12-1165 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Частному предприятию «АРТИИНВЕСТ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, это связано с принятием лицензиатом решения о прекращении осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.