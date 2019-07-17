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ЭКОНОМИКА РБ
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРТИИНВЕСТ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15:20 17.07.2019
Министерство финансов Беларуси (приказ №237 от 11 июля 2019 года) приняло решение о прекращении с 1 июля 2019 г. действия специального разрешения (лицензии) №02200/1401-12-1165 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Частному предприятию «АРТИИНВЕСТ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, это связано с принятием лицензиатом решения о прекращении осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.
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