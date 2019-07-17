РУП «Белпочта» и ОАО «АСБ «Беларусбанк» завершили реализацию масштабного партнерского проекта по предоставлению банковских услуг в отделениях почтовой связи жителям сельской местности Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, благодаря проекту, который был запущен в начале января 2019 г., сельчане могут оформить договоры срочного банковского вклада в белорусских рублях на срок от 3 месяцев до 5 лет, завести расчетный банковский счет и получить карточку к нему, получить потребительские кредиты, снять наличные, пополнить счет и проверить баланс по банковской платежной карточке.

Уже в 880 отделениях почтовой связи РУП «Белпочта», расположенных в сельской местности по всей Беларуси, готовы принять клиентов для совершения указанных банковских операций и оформления документов.