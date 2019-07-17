На начало июля 2019 года в о Минской области «самозанятыми» являются 4444 человека.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилось на 48,2%. В бюджет области от названной категории плательщиков поступило 513 тыс. руб.

По-прежнему, наибольшее количество физических лиц в первом полугодии 2019 года оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 1088 человек и услуги репетиторства – 570 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий – 1210 человек.