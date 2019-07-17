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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО «САМОЗАНЯТЫХ» В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОСЛО НА 48%
13:55 17.07.2019
На начало июля 2019 года в о Минской области «самозанятыми» являются 4444 человека.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилось на 48,2%. В бюджет области от названной категории плательщиков поступило 513 тыс. руб.
По-прежнему, наибольшее количество физических лиц в первом полугодии 2019 года оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 1088 человек и услуги репетиторства – 570 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий – 1210 человек.
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