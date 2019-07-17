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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЕ АПК БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА ЗАХОРОНИЛО ОКОЛО 10 Т МУСОРА НА ВЫДЕЛЕННОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТОВАРНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЧАСТКЕ
13:38 17.07.2019

Крупное предприятие АПК Барановичского района организовало масштабную свалку мусора на участке, выделенном ему для ведения товарного сельского хозяйства. Этот факт выявили работники Комитета госконтроля Брестской области при проверке предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по указанию должностных лиц субъекта хозяйствования незаконно вырублена древесно-кустарниковая растительность на площади 0,12 га в лесном массиве. Этот участок был выделен предприятию в постоянное пользование для ведения товарного сельского хозяйства. Вместо этого здесь захоронили около 10 т различных отходов производства (в основном строительных). В частности, в процессе ликвидации несанкционированной свалки извлечено и сдано государству 4 т металлолома на 850 руб.

За причинение вреда окружающей среде субъекту хозяйствования исчислено к возмещению в бюджет более 30 тыс. руб.

Выявлены и другие нарушения законодательства: в области лицензирования, правил торговли, обращения с отходами, законодательной метрологии, строительной деятельности, ведения бухгалтерского учета и отчетности, искажения государственной статистической отчетности, а также об обращениях граждан.

Кроме того, установлены факты закупок ветеринарных препаратов у посреднической структуры (переплата составила более 43 тыс. руб.).

Не по целевому назначению использовано почти 100 тыс. руб., выделенных предприятию в 2017 году в рамках указа «О закупке продукции растениеводства».

В Комитете госконтроля Брестской области рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. О выявленных фактах проинформирован Барановичский райисполком для принятия мер реагирования.
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