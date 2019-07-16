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ЭКОНОМИКА РБ


НА СЕМИНАРЕ ГЭФ В МИНСКЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ
13:20 17.07.2019

Специалисты Департамента по энергоэффективности 9-12 июля приняли участие в международном семинаре, организованном в Минске Секретариатом Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Минприроды для стран Европы и Центральной Азии, с информированием заинтересованных о стратегиях, политике и процедурах ГЭФ в новом цикле ГЭФ-7.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, наряду с тематическим направлением «изменение климата», которое непосредственно связано с энергосбережением и повышением энергоэффективности, участники семинара обменялись опытом по разработке и реализации проектов в таких программных областях ГЭФ как «биологическое разнообразие», «деградация земель», «международные воды», «химические вещества и отходы».

В качестве примера лучших практик по привлечению грантовых средств ГЭФ Секретариатом ГЭФ отмечен запланированный к реализации в ближайшее время Департаментом по энергоэффективности Госстандарта проект международной технической помощи в размере 3,6 млн долларов США в поддержку нового займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) «Расширение устойчивого энергопользования» (180 млн евро), направленного на строительство котельных на древесном топливе и повышение энергоэффективности жилищного фонда за счет проведения комплексной тепловой модернизации жилья.

После обзора взаимодействия ГЭФ с гражданским обществом в третий день семинара рассматривались вопросы «зеленых» финансов. «Зеленое финансирование» - это использование таких финансовых продуктов и услуг, как займы, страхование, акции, прямые инвестиции и облигации, ценные бумаги в «зеленых» (или экологически благоприятных) проектах. Основная цель «зеленого финансирования» - создание институциональной среды, в которой происходит объединение государственного и частного финансирования для реализации проекта, а также эффективный контроль инвестиций в проекты с высоким уровнем риска негативного воздействия на окружающую среду. ГЭФ за счет грантового финансирования снижает риск и создает условия для привлечения заемных средств международных финансовых организаций (например, МБРР и ЕИБ), частных и государственных инвестиций в «зеленые» проекты.

Финансовые средства ГЭФ также могут использоваться для создания программы гарантий повышения кредитоспособности. Составной частью программы является создание фонда управления рисками. Механизм управления рисками будет использован для разделения рисков с коммерческими банками. Средства механизма будут выплачиваться банкам-участникам в случае убытка или неуплаты долга как частичное покрытие принятых банками рисков.
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