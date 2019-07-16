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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
12:55 17.07.2019
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, виды государственной финансовой поддержки:
заем (предоставление денег на возвратной возмездной основе);
лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).
Предмет и условия конкурса: отбор инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Беларуси, а также имеющих право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с нормами указа №255 от 21 мая 2009 г. «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».
Государственная финансовая поддержка предоставляется:
на конкурсной основе;
при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой);
в целях строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции; приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений; закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг;
при наличии обеспечения исполнения обязательств;
на условиях срочности и возвратности: деньги на условиях займа – до 5 лет, имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – до 5 лет;
на условиях платности:
плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Беларуси;
плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 7% годовых при реализации инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам: предполагается создание, развитие и (или) расширение производства экспортно ориентированной и (или) импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг); создается не менее 3 рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов;
плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 7% годовых при реализации субъектами малого предпринимательства, являющимися субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам: создается не менее 3 рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов;
в размерах: до 204000 руб. при предоставлении денег на условиях займа; до 204000 руб. при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); общая сумма финансовой поддержки одному субъекту не может превышать 255000 руб.;
общая сумма денег, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса –991946,6 руб.;
в национальной валюте, в безналичном порядке.
Срок приема заявок: с 17 июля по 31 июля 2019 года.
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