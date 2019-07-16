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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИСТ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБВИНЯЕТСЯ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
12:40 17.07.2019

Прокуратура Витебской области направила в суд Полоцкого района и Полоцка уголовное дело по обвинению жительницы Полоцка в уклонении от уплаты сумм налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, ранее судимая за аналогичные действия экономист и по совместительству администратор частного торгового унитарного предприятия при ведении бухгалтерского и налогового учета с июля 2016 года по июль 2017 года умышленно вносила заведомо ложные сведения в налоговые декларации (расчеты) предприятия.

Преступлением государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме более 165 тыс. рублей.

Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве управления Следственного комитета по Витебской области, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения. Согласились с квалификацией действий обвиняемой по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса.
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