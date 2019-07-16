На 1 июля малый и средний бизнес столицы внес в консолидированный бюджет 2,5 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 117,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Данным кругом плательщиков обеспечено 39,5% консолидированных поступлений города Минска, что на 0,4 процентных пункта выше уровня прошлого года.