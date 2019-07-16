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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ
12:36 17.07.2019
На 1 июля малый и средний бизнес столицы внес в консолидированный бюджет 2,5 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 117,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
Данным кругом плательщиков обеспечено 39,5% консолидированных поступлений города Минска, что на 0,4 процентных пункта выше уровня прошлого года.
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