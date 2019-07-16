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ЭКОНОМИКА РБ


К КОНЦУ ГОДА РПУП «ЗАВОД ТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ» ПЛАНИРУЕТ ЗАКОНЧИТЬ ОКР ПО РАЗРАБОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО 122 ММ РС 9М524МБ
12:27 17.07.2019

Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной электромеханики», имеющее большой опыт по продлению сроков технической пригодности различных типов ракет и реактивных снарядов (РС), проведя исследования рынка вооружений в сегменте 122-мм РС для БМ-21 (РСЗО «Град»), совместно с ГВТУП «Белвнешпромсервис» проводит опытно-конструкторскую работу (ОКР) по разработке и изготовлению модернизированного 122 мм РС 9М524МБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, ранее предприятием был проведен ряд ОКР, в результате чего были получены усовершенствованные 122-мм РС для РСЗО «Град» и «Белград»: 9М521МБ с дальностью 40 километров с неотделяемой осколочно-фугасной боевой частью повышенного могущества и 9М522МБ – дальнобойностью 34 километра с отделяемой осколочно-фугасной боевой частью повышенного могущества, которые были приняты на вооружение Вооруженных Сил.

В апреле 2017 года в результате проведенной предприятием модернизации был получен и принят на вооружение ракетных войск и артиллерии 122 мм РС 9М523МБ к РСЗО «Град» увеличенной дальности 22 километра и повышенного могущества.

Новый РС, оснащенный головной частью увеличенного могущества с готовыми поражающими элементами, будет иметь максимальную дальность стрельбы до 15 км и сможет эффективно поражать живую силу и легкобронированную боевую технику противника в районах сосредоточения, артиллерийские и минометные батареи, командные пункты, подвижные склады, а также другие цели в тылу.

По своей конструкции новый боеприпас имеет головную часть от РС 9М53Ф РСЗО «Прима», а двигатель представлен ракетной частью 9М28Ф. При этом для применения усовершенствованный РС не требует доработки боевых машин БМ-21 «Град» и БМ-21А «БелГрад».

Планируется ОКР завершить уже в текущем году, при этом значительно расширить боевые возможности отечественных РСЗО по поражению открытых и закрытых целей, приспособить 122 мм РС 9М524МБ для свободной стрельбы из боевых машин БМ-21 («Град») и БМ-21А («БелГрад»). Предполагается также наладить поставки этих изделий на экспорт.

Впервые усовершенствованный образец модернизированной 122 мм РС 9М524МБ был представлен на 9-й Международной выставке вооружений и военной техники «MILEX-2019».
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