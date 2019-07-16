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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОДРОСЛО НА 0,2%
12:22 17.07.2019

В первом полугодии 2019 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 888,8 тыс. тонн, молока – 3661,3 тыс. тонн, яиц – 1775,2 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,5% молока и 82,9% производства яиц.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2019 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,4 млн. тонн кормовых единиц, или 106,4% к 1 июля 2018 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 7,6 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2018 г. – 7,1 центнера).

На 1 июля 2019 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,5 млн. голов.
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