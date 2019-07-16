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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЛЬЩИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 6 МЛН РУБЛЕЙ
11:28 17.07.2019
Инспекциями Министерства по налогам и сборам Беларуси Брестской области в 1 полугодии текущего года проведено 2134 проверки субъектов предпринимательской деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, из общего количества проверок 1384 проверки проведены в связи с ликвидаций организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя.
По результатам проверок в бюджет доначислено 5993,6 тыс. рублей налогов и санкций.
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