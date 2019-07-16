Инспекциями Министерства по налогам и сборам Беларуси Брестской области в 1 полугодии текущего года проведено 2134 проверки субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, из общего количества проверок 1384 проверки проведены в связи с ликвидаций организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя.

По результатам проверок в бюджет доначислено 5993,6 тыс. рублей налогов и санкций.