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ЭКОНОМИКА РБ
АГЕНТСТВО RAEX-EUROPE ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛАРУСИ
10:55 17.07.2019
Агентство RAEX-Europe повысило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до уровня «В» и подтвердило уровень «В» в национальной валюте с позитивным прогнозом по обоим рейтингам, сообщает портал Office Life.
Так рейтинговое агентство отреагировало на укрепление внешней позиции государства с учетом увеличения международных резервов, снижения волатильности обменного курса и окончательной либерализации валютного режима со снятием валютных ограничений.
«Однако рейтинг сдерживают высокие условные обязательства государства, скрытые риски в банковском секторе и недостаточно развитый внутренний финансовый рынок, что ограничивает эффективность денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении RAEX-Europe.
Агентство прогнозирует, что может повысить рейтинги в случае частичного или полного снятия неопределенности в отношении дополнительной финансовой поддержки со стороны России наряду с общим снижением уровня долларизации.
RAEX-Europe является бизнес-единицей международной группы RAEX в Европейском союзе. Агентство работает с 2013 года, его основная цель — присвоение кредитных рейтингов в соответствии с наиболее строгими регулятивными режимами и этическими кодексами, действующими в ЕС.
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