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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОСТАВИЛА 8,7%, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ – 7%
10:44 17.07.2019

За январь-май 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси составила 8,7%, рентабельность продаж – 7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июня 2019 г. составила 40,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд. рублей, или 19,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2019 г. составила 50,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд. рублей, или 15,4% от общего объема кредиторской задолженности.
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