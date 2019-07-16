На 1 июля применяют упрощенную систему налогообложения 82,4 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,8 тыс. организаций и 58,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным прошлого года количество таких субъектов выросло на 8,8%.

От данной категории плательщиков поступило 269,7 млн. рублей, в том числе от организаций – 209,7 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 60,0 млн. рублей.