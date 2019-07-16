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ЭКОНОМИКА РБ
ПОБЕДИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД И КОНФЕРЕНЦИЙ НАЗНАЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ И ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ
09:41 17.07.2019
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Согласно документу, 12 победителям международных олимпиад и конференций назначены денежные премии и поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, денежные премии получат также двое победителей международного чемпионата и 911 учащихся, которые выиграли на республиканских олимпиадах и конкурсах.
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