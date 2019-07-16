ЭКОНОМИКА РБ

ПОБЕДИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД И КОНФЕРЕНЦИЙ НАЗНАЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ И ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ

09:41 17.07.2019 Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Согласно документу, 12 победителям международных олимпиад и конференций назначены денежные премии и поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, денежные премии получат также двое победителей международного чемпионата и 911 учащихся, которые выиграли на республиканских олимпиадах и конкурсах.