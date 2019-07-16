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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,2%
09:15 17.07.2019
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае 2019 г. составили 107,2% к уровню января-мая 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
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