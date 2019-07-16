В филиале «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» начались работы по реконструкции открытого распределительного устройства напряжением 220 кВ.

Как сообщает в своих соцсетях РУП «Гомельэнерго», в настоящее время проводятся работы по замене двух воздушных выключателей ВВН-220 на элегазовые. Работы планируется завершить к 30 августа 2019 года. Замену выключателей осуществляют специалисты ОАО «Белэнергоремналадка».

В результате проведенных работ филиал сможет отказаться от применения сжатого воздуха на открытом распределительном устройстве, что приведет к значительному экономическому эффекту и повысит надежность работы электрооборудования.