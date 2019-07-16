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ЭКОНОМИКА РБ
НА СВЕТЛОГОРСКОЙ ТЭЦ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТКРЫТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 220 КВ
16:45 16.07.2019
В филиале «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» начались работы по реконструкции открытого распределительного устройства напряжением 220 кВ.
Как сообщает в своих соцсетях РУП «Гомельэнерго», в настоящее время проводятся работы по замене двух воздушных выключателей ВВН-220 на элегазовые. Работы планируется завершить к 30 августа 2019 года. Замену выключателей осуществляют специалисты ОАО «Белэнергоремналадка».
В результате проведенных работ филиал сможет отказаться от применения сжатого воздуха на открытом распределительном устройстве, что приведет к значительному экономическому эффекту и повысит надежность работы электрооборудования.
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