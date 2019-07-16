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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАМЕНЕНЫ ПОЧТИ 82 КМ ТЕПЛОСЕТЕЙ
15:49 16.07.2019

Подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года обсуждалась 12 июля на первом заседании штаба по координации работ.

В мероприятии приняли участие представители ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», Госэнергогазнадзора, областных энерго- и газоснабжающих организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, ремонты основного энергетического и газового оборудования, тепловых, электрических и газовых сетей осуществляются в соответствии с утвержденными графиками. По ГПО «Белэнерго» фактический объем выполнения капитальных ремонтов (от годового плана) составил: котлы энергетические – 32%; турбины – 21%; водогрейные котлы – 38%; паровые котлы – 66%; генераторы – 26%; высоковольтные выключатели напряжением 220-330 кВ – 35%; подстанции 35-110 кВ – 17%.

Выполнена замена за счет средств ремонтного фонда и смонтировано за счет средств капитального строительства тепловых сетей в объеме 81,81 км в однотрубном исчислении (41,1% годового плана), в том числе за счет средств ремонтного фонда в объеме 29,663 км в однотрубном исчислении (53,3% годового плана), за счет средств на реконструкцию и строительство – 52,142 км (36,4% годового плана).

Газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», проведено комплексное приборное обследование подземных газопроводов – 52,8% годового плана, заменено оборудования ГРП и ШРП, находящегося в эксплуатации свыше 20 лет – 10,1% годового плана, проведена оценка технического состояния подземных газопроводов со сроком службы 40 и более лет – 58,4% годового плана, произведена замена морально устаревшего бытового газового оборудования – 84,1% годового плана.

На 1 июля организациями ГПО «Белтопгаз» добыто порядка 1612,6 тыс. тонн торфа, произведено 459,6 тыс. тонн топливных брикетов и сушенки торфяной.

Госэнергогазнадзором отмечено начало проведения работ по оформлению и регистрации паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года.

Очередное заседание штаба состоится в августе 2019 г.
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