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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕГ
15:04 16.07.2019
Прокуратура Витебской области направила в суд Сенненского района уголовное дело по обвинению заведующей магазином в присвоении денежных средств в особо крупном размере и служебном подлоге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, с января 2017 года по июль 2018 года заведующая магазином мебели и предметов интерьера в Сенно систематически присваивала вверенные ей наличные деньги торгового предприятия, изымая их из кассы, а также получая от покупателей и неоприходуя в кассу магазина.
С целью сокрытия хищения обвиняемая вносила недостоверные сведения в документы (договора купли-продажи товара в кредит) и в акты приема-передачи, которые предоставляла в бухгалтерию. Недостоверные сведения нашли свое отражение и в товарных отчетах.
В указанный период времени женщина присвоила деньги на общую сумму не менее 30 тыс. рублей, что является особо крупным размером. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.
Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемой по ч.4 ст.211 и ч.1 ст.427 Уголовного кодекса.
Примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
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