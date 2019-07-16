Прокуратура Витебской области направила в суд Сенненского района уголовное дело по обвинению заведующей магазином в присвоении денежных средств в особо крупном размере и служебном подлоге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, с января 2017 года по июль 2018 года заведующая магазином мебели и предметов интерьера в Сенно систематически присваивала вверенные ей наличные деньги торгового предприятия, изымая их из кассы, а также получая от покупателей и неоприходуя в кассу магазина.

С целью сокрытия хищения обвиняемая вносила недостоверные сведения в документы (договора купли-продажи товара в кредит) и в акты приема-передачи, которые предоставляла в бухгалтерию. Недостоверные сведения нашли свое отражение и в товарных отчетах.

В указанный период времени женщина присвоила деньги на общую сумму не менее 30 тыс. рублей, что является особо крупным размером. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемой по ч.4 ст.211 и ч.1 ст.427 Уголовного кодекса.

Примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.